شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد حجم إصابة "ركبة" عبد الله السعيد فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر، فحصاً طبياً بالأشعة اليوم، الأحد، في أحد المراكز الطبية بالمغرب، حيث يُقيم بيراميدز حالياً معسكراً خارجياً هناك، للتأكد من حجم الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وموعد عودته للتدريبات.

وتعرض عبد الله السعيد لكدمة قوية فى الركبة خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التى تقام بمعسكر المغرب.

كان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب الخميس الماضى، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للفريق القومى.