شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبي المنتخب الأوليمبي من الغرور قبل مواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على الاجتماع باللاعبين فى الساعات الأخيرة و حذرهم من الغرور أو الإستهانة أمام منتخب جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، وذلك بعد الفوز على منتخبات مالي و غانا و الكاميرون فى دور المجموعات و الحصول على العلامة الكاملة ،وضرورة مواصلة النتائج و الأداء الجيد والفوز على جنوب أفريقيا لإسعاد الجماهير المصرية و أيضاً حسم التأهل للاوليمبياد خاصة أن الخسارة ستدفع بالفراعنة للإنتظار لمباراة تحديد المركز الثالث و الرابع فى البطولة.

يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا ، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر و الكاميرون و لقاء النهائى يوم الجمعة المقبلة.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي و محمد صادق.

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر

خط الهجوم: رمضان صبحي و ناصر منسي وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان