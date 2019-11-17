شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام حسن يعيد مصر لكأس العالم بعد غياب 58 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم، خطف حسام حسن بطاقة تأهل الفراعنة للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989 فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له قلوب المصريين فرحًا بالصعود للمحفل العالمى.

وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، ولكن استطاعت كتيبة الفراعنة الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.

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يذكر أن مصر وصلت المونديال ثلاث مرات فى تاريخها الكروى أعوام 1934 و1990وأخيراً مونديال روسيا 2018.