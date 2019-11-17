شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام حسن يعيد مصر لكأس العالم بعد غياب 58 عاماً والان مع تفاصيل الخبر
وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، ولكن استطاعت كتيبة الفراعنة الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.
يذكر أن مصر وصلت المونديال ثلاث مرات فى تاريخها الكروى أعوام 1934 و1990وأخيراً مونديال روسيا 2018.
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