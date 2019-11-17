الزمالك يستبعد عودة "روقة" فى انتقالات يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسؤولو الزمالك عن فكرة استعادة جهود محمد أشرف "روقة" لاعب وسط الفريق الأبيض المعار لإنبى، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد دراسة الأمر فى الفترة الأخيرة فى ظل الحسابات التى يجريها مسؤولى الأبيض بشأن تدعيم مركز الوسط فى انتقالات الشتاء. ويفضل مسؤولى القلعة البيضاء استمرار إعارة اللاعب للفريق البترولى حتى نهاية الموسم الجارى حيث استقر مسؤولو الزمالك على ضم لاعب وسط جديد خلال الفترة القادمة حيث يتم المفاضلة بين أكثر من لاعب لحسم المسألة مع خروج روقة من حسابات العودة للأبيض فى انتقالات يناير بصورة نهائية، حيث يفضل مسؤولى الأبيض استمرار "روقة" فى تجربة الإعارة مع متابعته على مدار الموسم تمهيدًا لدراسة مصيره فى نهاية الموسم بإعادته لصفوف قلعة ميت عقبة أو بيعه بشكل نهائى، وفقًا لما سيقدمه هذا الموسم على الصعيد الفنى وذلك ضمن خطة الأبيض التى وضعها لتقييم جميع اللاعبين المعارين حيث يمتلك الأبيض قائمة طويلة من المعارين للأندية المختلفة يتم متابعتهم تمهيدا لتسويق عدد كبير منهم فى نهاية الموسم الحالى.

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