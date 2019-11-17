ناصر لمصراوي: لا نستهدف الثأر من جنوب إفريقيا.. ورسالة للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد ناصر ماهر، صانع ألعاب المنتخب الأوليمبي، أنه توقع تحقيق الفريق للعلامة الكاملة في الدور الأول من بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما بالفوز أمام مالي وغانا والكاميرون والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال ناصر، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "المنتخب الأوليمبي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين وجهاز فني كفء لديهم جميعا طموح الفوز باللقب الإفريقي ومن ثم الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "رسالتي لزملائي اللاعبين في مباراة جنوب إفريقيا أن يسعدوا الجماهير المصرية الغفيرة التي ساندتهم من المدرجات من بداية البطولة، يجب أن نكون على قدر ثقة الجميع فينا".

منتخب مصر سيواجه جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بالدور قبل النهائي على ملعب ستاد القاهرة، ويسعى رجال المدير الفني شوقي غريب لتحقيق الفوز من أجل تحقيق حلم طوكيو.

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وأوضح ناصر: "كل مرحلة لها صعوباتها، نعم حققنا العلامة الكاملة في دور المجموعات لكن هذا يتطلب من زملائي مواصلة القتال والكفاح داخل الملعب للتتويج باللقب وتحقيق حلم الصعود للأولمبياد، أتمنى من الله التوفيق وأن نسير بنفس الروح والأداء القوي".

وأكمل: "لا نضع في أذهاننا مسألة رد الاعتبار أمام جنوب إفريقيا، كانت بطولة وانتهت واللاعبين الكبار وقتها أدوا ما عليهم وكرة القدم مكسب وخسارة، ما أؤكد عليه أن مباراة جنوب إفريقيا القادمة هدفنا فيها هو الفوز".

وكان منتخب جنوب إفريقيا تسبّب في إقصاء المنتخب المصري من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأتم لاعب الأهلي المعار لسموحة تصريحاته بالحديث عن سير برنامجه العلاجي حاليا قائلا: "الجهاز الطبي للمنتخب أكد ان إصابتي تحتاج من 4-5 أسابيع نتيجة تهتك أربطة الكتف، وهو ما تسبب في غيابي عن استكمال البطولة، أنا متواجد حاليا مع المنتخب لدعم زملائي ولتلقي العلاج".