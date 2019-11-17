بعد أزمته مع فرنسا.. هل يحق لبنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

طلب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي من رئيس الاتحاد المحلي في بلاده أن يسمح له باللعب لمنتخب أخر يحق له إرتداء قميص.

وبدأ الأمر بعد تصريح نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي اليوم السبت أن كريم بنزيما "لاعب رائع، لكنه لم يمثل منتخب فرنسا نهائيًا، ومسيرته مع الديوك انتهت."

ورد بنزيما قائلًا: "كنت أظن انك لا تتدخل في قرارات المدير الفني! فلتعلم أنني فقط صاحب قرار إنهاء مسيرتي الدولية، إذا كنت ترى أنني انتهيت اسمحوا لي باللعب لأحد المنتخبات التي يمكنني تمثيلها وسترى ماذا أفعل."

وولد كريم بنزميا في فرنسا من أسرة جزائرية الأصل، لكن مثّل المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية ومثّل المنتخب الفرنسي في 81 مباراة دولية.

لكن ماذا تقول لائحة النظام الأساسي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص تغيير المنتخب الوطني؟ هذا ما نورده فيما يلي:

تقول المادة الثامنة من اللائحة: "إذا كان اللاعب لديه أكثر من جنسية، أو إذا حصل اللاعب على جنسية جديدة، أو إذا كان للاعب الحق في تمثيل أكثر من فريق نتيجة لجنسيته، يمكنه لمرة واحدة طلب تغيير الاتحاد الذي يستطيع اللعب له على المستوى الدولي، إلى اتحاد دولة أخرى يمتلك جنسيتها، وفقًا للشروط التالية:

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أ) انه لم يلعب مباراة (سواء كانت كاملة أو جزء منها) في بطولة رسمية على المستوى الدولي الأول، لاتحاده الحالي، وفي أثناء مشاركته الكاملة أو الجزئية في مباراة دولية ببطولة رسمية لاتحاده الحالي، كان يمتلك بالفعل الجنسية الخاصة بالفريق الذي يرغب في تمثيله.

ب) لا يحق له اللعب مع اتحاده الجديد، بأي بطولة سبق له اللعب فيها مع اتحاده السابق.

2- إذا فقد اللاعب جنسيته دون إرادته من الاتحاد الذي سبق أن لعب له بسبب قرار من الحكومة المحلية، يمكنه التقدم بطلب للعب لاتحاد أخر يمتلك جنسيته أو حصل عليها.

ويشترط الاتحاد الدولي على اللاعب الذي ينطبق عليه الشرطين السابقين أن يقوم بتقديم طلب لسكرتارية "فيفا" على أن تقوم لجنة شئون اللاعبين بـ"فيفا" باتخاذ القرار بشأن الطلب، وبمجرد تقديم الطلب لن يكون للاعب حق في تمثيل أي منتخب وطني حتى يتم الرد على الطلب.

ولعب كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي في كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا.

وحاول الاتحاد المغربي الحصول على موافقة من الاتحاد الدولي لتغيير جنسية منير الحدادي لاعب برشلونة السابق قبل كأس العالم الماضية من أجل تمثيل الفريق، لكن رفض الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية الموافقة بسبب مشاركة اللاعب لمدة 13 دقيقة في تصفيات أمم أوروبا 2016.

وسيكون المعيار الوحيد الذي يمكن أن يسمح لكريم بنزيما بتمثيل منتخب الجزائر هو مدى إمتلاكه للجنسية الجزائرية (جنسية والديه) أثناء اللعب لمنتخب فرنسا، وفي حالة عدم إمتلاكها وهو الأمر الأبعد عن الواقعية، سيحق له اللعب مع الجزائر دون المشاركة في كأس العالم أو تصفياتها.