عماد النحاس يرد على "التفويت للأهلي".. ويكشف مفاجأة عن العرجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عماد النحاس، مدافع الأهلي الأسبق، المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، أن الحكم المغربي السابق عبدالرحيم العرجون تعمد إسقاط الأهلي أمام النجم الساحلي بنهائي 2007 وفقا لرواية جمال الغندور، الحكم المصري السابق.

وخسر الأهلي نهائي 2007 لدوري أبطال أفريقيا أمام النجم بملعب استاد القاهرة الدولي بالخسارة 3-1 في الإياب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا بسبب عدم احتساب العرجون ركلتي جزاء لصالح الأهلي.

وقال النحاس أثناء حديثه لقناة النادي الأهلي "ثنائي حكام مباراتي الأهلي والنجم بنهائي 2007 سواء في سوسة بالذهاب أو القاهرة بالإياب كانت آخر مباراة لهما".

وواصل: "أتذكر أن مانويل جوزيه قال لنا إنهم لا يُريدون أن يفوز الفريق باللقب الأفريقي الثالث على التوالي، بالإضافة لأننا تأثرنا بالضغوط التي وقعت علينا".

وشدد: "سيناريو مباراة الإياب في القاهرة كان غريبًا للغاية".

وصرح: "لقد تقابلت مع جمال الغندور في بعد تلك المباراة، وحكى لي أنه تحدث مع العرجون، وقال له لماذا تحامل على الأهلي في تلك المباراة".

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وأضاف: "العرجون قال لجمال الغندور إنه فعل ذلك بسبب الجمهور، حيث تعرض لهجوم عنيف من الجمهور قبل المباراة ومنذ تم تعيينه حكما للمباراة وبالتالي كانت قراراته ضدنا".

واستمر: "المباراة كانت صعبة رغم أننا في الذهاب كنا نستطيع تحقيق الفوز، الأمور كانت أسهل، لكن سيناريو وكواليس مباراة الإياب جعل الأمور أصعب".

واستكمل: "الهدف الأول للنجم كان وقت إصابة أحمد السيد بنهاية الشوط الأول، وخلق نوعا من التوتر والقلق، أتذكر كلام جوزيه معنا بعد المباراة بأننا سوف نعود أبطال أفريقيا، وحدث في 2008".

و"على المستوى الشخصي سجلت هدف التعادل ثم تعرضت للطرد بعد ذلك، وبعد ذلك لم يحتسب لك الحكم ركلتي جزاء، ثم نجح فريق النجم في احراز هدفين، وتعرضت للاكتئاب وبعد العودة من الإجازة كنت حزينا للغاية، جلس معي مانويل جوزيه أثناء المران وتحدث معي، تلك البطولة بالنسبة لي كانت خاصة، لعبت 14 مباراة بالكامل".

وعما يقال حول تفويته للأهلي قال: "تلك الأمور لا يمكن الرد عليها، لا يوجد مدرب أهلاوي أو زملكاوي يقوم بالتفويت لناديه، أو سيلعب لمصلحة ناديه الذي ينتمي له، بالطبع أحب النادي الأهلي، وأي مدرب زملكاوي يعشق ناديه، لكن في النهاية نحن نعمل".

واختتم: "سبق لي التعادل أمام الأهلي والفوز أيضا، ما قيل عن التفويت مجرد خيال ووهم، فلماذا عندما كان الأهلي في ظروف صعبة لم أقم بتفويت المباراة أمامه؟ لقد فزت بتلك المباراة".