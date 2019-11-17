محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تُستأنف مساء اليوم الأحد الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2020" وكذلك التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021. وتُقام المباراة النهائية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بين منتخبي المكسيك والبرازيل على ملعب "فالمير بيزيراو". تصفيات أمم أفريقيا: 15:00.. جنوب أفريقيا والسودان. 15:00.. إي سواتيني والسنغال. 18:00.. رواندا والكاميرون. 21:00.. الجابون وأنجولا. Advertisements تصفيات أمم أوروبا: 16:00.. لوكسبرج والبرتغال.. بي إن سبورتس 1HD. 19:00.. كوسوفو وإنجلترا.. بي إن سبورتس 1HD. 21:45.. ألبانيا وفرنسا.. .. بي إن سبورتس 1HD. كأس العالم تحت 17 عاما: 20:00.. هولندا وفرنسا.. بي إن سبورتس HD المفتوحة. 00:00.. المكسيك والبرازيل.. بي إن سبورتس HD المفتوحة. طالع جدول مباريات اليوم بالمواعيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مونديال الناشئين.. ومواجهات قوية في تصفيات أمم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.