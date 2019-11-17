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حازم إمام يحذر المنتخب الأولمبي من جنوب أفريقيا

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 حذر حازم إمام، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، المنتخب الأولمبي من الاندفاع الهجومي تجاه مرمى جنوب أفريقيا طوال الوقت، خلال مباراة الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
 قال حازم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "منتخب جنوب أفريقيا يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، ويمتلك سرعات كبيرة في الخط الأمامي، لذلك يجب التوازن بين الدفاع

والهجوم أثناء مواجهته".
 أشاد الثعلب الصغير بروح لاعبي المنتخب الأولمبي، وأكد أن حماس اللاعبين وروحهم القتالية هي سر تعلق الجماهير بهذا المنتخب ووجودهم بالمدرجات.
 وشدد حازم على أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي قادر، إذا حافظ على مستواه الحالي، أن يحل أزمة الهجوم بالكرة المصرية خلال عشر سنوات مقبلة.
 
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