رياضة | مفاجأة "ميسي" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة "ميسي" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني عن أن الإدارة بدأت خطوت تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الاستمرار لأطول فترة ممكنة في كامب نو.

وأضاف أبيدال أن مسئولي برشلونة مقتنعون أن ميسي سيظل لسنوات عديدة في برشلونة وذلك في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وقال أبيدال: "في الوقت الحالي هناك مفاوضات بين الإدارة وميسي.. لا أعرف هل سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا لكن الأمور كلها في يد ميسي".

وتابع: "لا أعرف موعد الإعلان الرسمي عن التجديد.. سيعلن عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لي فأنا متفائل".