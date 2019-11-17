رياضة | برشلونة يعلق على تجديد عقد ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلق على تجديد عقد ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن الإدارة بدأت خطوت تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اجل الاستمرار لأطول فترة ممكنة في كامب نو.

وأوضج أبيدال أن مسئولي برشلونة مقتنعون أن ميسي سيظل لسنوات عديدة في برشلونة وذلك في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

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وقال أبيدال :"في الوقت الحالي هناك مفاوضات بين الإدارة وميسي.. لا أعرف هل سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا لكن الأمور كلها في يد ميسي".

وأضاف: "لا أعرف موعد الإعلان الرسمي عن التجديد.. سيعلن عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لي فأنا متفائل".