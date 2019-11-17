رياضة | أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب عصام عبد المنعم الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة إقالة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إذا خسر الفريق أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وأكد عصام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية أنه لا يوجد ما هو أصعب من الخسارة أمام جزر القمر حتى لو كان الأمر مبكرًا لذلك وصعد المنتخب لأمم إفريقيا في الكاميرون.

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وقال عبد المنعم: "البداية كانت سيئة في لقاء كينيا والجميع شاهد مدى تواضع مستوى المنتخب وإذا خسرنا من جزر القمر فلن يكون هناك أسوأ من ذلك".

وأوضح أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة غير مؤهلة ولم تضف أي جديد بل أثارت أزمات بدون مبرر.