رياضة | منتخب فرنسا في نزهة أمام ألبانيا.. وديشامب بحتفل بإنجاز جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب فرنسا في نزهة أمام ألبانيا.. وديشامب بحتفل بإنجاز جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب فرنسا ، مواجهة سهلة وتحصيل حاصل اليوم عندما يواجه ألبانيا مساء اليوم بملعب "كمال ستافا" ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، والتض ضمن الديوك الصعود إليها بعد الوصول الى النقطة 22 ، ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان إنهاء مشواره في التصفيات وهو يعتلي صدارة المجموعة.

منتخب فرنسا يصعد رسمياً الى نهائيات "يورو2020"

وتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على منتخب تركيا صاحب المركز الثاني والذي تأهل أيضاً إلى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، بينما يختل منتخب ألبانيا المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

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مدرب منتخب فرنسا يحتفل بالمئوية مع الديوك

وعلى جانب آخر من المباراة يحتفل ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا اليوم بخوض المباراة الـ 100 على رأس الأدارة الفنية لـ"الديوك".

ونجح ديشامب في قيادة منتخب فرنسا للفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا، بينما فشل في قيادة منتخب بلاده للحصول على بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2016" حيث اكتفى بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثانى مباشرة الى النهائيات التى تقام بين يونيو يوليو المقبلين فى 12 مدينة للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دورى الأمم العام المقبل.