رياضة | رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية ، أن الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، أتخذ قرار نهائي بالرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية " من المتوقع أن يعقد رونالدو اجتماعا مع مسؤولي يوفنتوس، مباشرة بعد عودته من البرتغال، حيث يخوض مع منتخب بلاده مبارتين دوليتين.

موعد عودة رونالدو الى ريال مدريد

وفي نفس السياق تشير التقارير الإيطالية إلى أنه في حال حسم رونالدو موقفه من الرحيل، فسيكون "مرحبا به" في ريال مدريد، الذي عانى هو الآخر منذ رحيل نجمه البرتغالي، البالغ من العمر 34 عاما.

وتابعت "من المتوقع أن يتم الكشف عن القرار النهائي مع نهاية الموسم الجاري".

أسباب رحيل رونالدو عن يوفنتوس

وتأتي هذه التقارير وسط حديث عن خلاف بين رونالدو ومدرب اليوفي ماوريسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير الدولي البرتغالي في مبارتين، وهو ما أغضب الأخير، حسب ما رصدته عدسات المصورين.

وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حين قام بتبديل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميلان مبكرا في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلا منه.

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قيمة انتقال رونالدو الى ريال مدريد

وفيما بنعلق بالقيمة المادية، أكدت التقارير أن قيمة الصفقة في حال تمت لن يكون عائق ، حيث قالت إن رحيل رونالدو قد يكلف ما بين 50 و60 مليون يورو.

ويرجع أسباب انخفاض قيمة عودة "الدون" إلى النادي الملكي يعود لأسباب كثيرة:- - تقدم عمر البرتغالي - وتراجع معدله التهديفي -وابتعاده عن الألقاب الفردية -انخفاض قيمته السوقية

وكان رونالدو غادر أسوار "سانتياغو بيرنابيو" قبل ما يقرب من عام ونصف، في خطوة صدمت الكثيرين من عشاق الريال الذي عاني بشدة عقب رحيل اللاعب.