شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض رحيل حارسه على لطفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي العروض التي تلقاها على لطفي حارس الفريق خلال الفترة الماضية وأبرزها من الاتحاد السكندري وإنبي وأندية محلية أخرى ورغم جدية العروض التي بدأت تصل الاهلي بشكل مُستمر لضم لطفي باعتباره لا يُشارك مع الفريق إلا أن الجهاز الفني رفض فكرة التفريط في الحارس خاصة وأنه مُقيّد أفريقياً ولا يمكن الاستغناء عنه خلال يناير المقبل مهما كانت الإغراءات.

وأعلن فايلر حاجة الفريق للحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي خاصة وأن الفريق سيخوض الفترة المقبلة إرتباطات هامة على الصعيد المحلي والافريقي.

ويثق فايلر في قدرات على لطفى ويرى أنه حارس جيد موضحاً أن عم مشاركته تأتي لصعوبة التغيير بإستمرار في مرز حراس المرمى خاصة وأن الفريق يضم حراس مرمى على مستوى عال من الكفاءة سواء كان محمد الشناوي أم شريف أكرامي.