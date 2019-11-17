شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يطيح بصلاح محسن من تشكيل المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من التواجد فى التشكيلة الأساسية للمنتخب الاوليمبي فى مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر ، وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه اللاعب وخاصة أمام غانا و الكاميرون وكان أحد العوامل الأساسية فى تحقيق الفوز فى المباراتين، ليكون أساسياً على حساب صلاح محسن لاعب الأهلي ، والاعتماد على عبد الرحمن فى الجناح الأيمن بجوار مصطفي محمد و رمضان صبحي فى الهجوم و وضع صلاح على دكة البدلاء.

يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا ، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر و الكاميرون و لقاء النهائى يوم الجمعة المقبلة.

كما سيعود عمار حمدي إلى مركز الوسط المهاجم فى مباراة جنوب أفريقيا بعد إبتعاده عن مواجهة الكاميرون فى الجولة الثالثة لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة غانا ، خاصة أن عمار أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها شوقى غريب بعد تألق اللاعب اللافت للنظر فى مباراة مالى عقب نزول عمار بديلاً للمصاب ناصر ماهر الذى تم إبعاده عن المباريات لحاجته لفترة علاج لمدة 4 أسابيع ، لتكتمل صفوف الفراعنة بالقوة الضاربة استعداداً لمواجهة الكاميرون.