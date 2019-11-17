شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. حسام حسن يخطف بطاقة تأهل مصر للمونديال على حساب الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989، خطف حسام حسن بطاقة التأهل للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له مصر فرحًا، بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم.

وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، ولكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.

يشار إلى أن مصر وصلت المونديال ثلاث مرات فى تاريخها الكروى أعوام 1934 و1990وأخيراً مونديال روسيا 2018.