اليوم.. الطلائع يتدرب على فترتين لرفع الكفاءة البدنية فى الاسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الاحد فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى التدريب صباحاً ومساءاً فى معسكر الاسماعيلية ، وقرر طارق يحيى استبدال الودية بإقامة تدريبات للفريق على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام المعسكر لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل مواجهة طنطا بالدوري وتراجع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى عن فكرة إقامة مباراة ودية فى معسكر الاسماعيلية الذى انطلق أمس السبت ويستمر حتى الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة طنطا وخسر الطلائع من المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى . Advertisements ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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