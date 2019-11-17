رياضة | يعيداً عن الرقص.. ساديو ماني يسعى لإنطلاقة قوية مع السنغال أمام إسواتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعيداً عن الرقص.. ساديو ماني يسعى لإنطلاقة قوية مع السنغال أمام إسواتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب السنغال مواجهة سهلة اليوم أمام نظيره منتخب إسواتيني اليوم الأحد 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ويقود المنتخب السنغالي اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

ساديو ماني يسعى لاستعادة مستواه أمام إسواتيني

ولم يقدم ساديو ماني مستواه المعهود مع أسود التيرانجا في المباراة الماضية أمام منتخب الكونغو، على الرغم من فوز السنغال بهدفين دون رد . يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، وسجل هدفي السنغال في مرمى الكونغو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 كل من سيدي سار و حبيب ديالو.

رقص ساديو ماني مع جماهير السنغال عقب مواجهة الكونغو

وعلى الرغم من غيابه الفني إلا أن نجم ليفربول خطف الأضواء في المباراة الماضية من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي للسنغالي ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول وهو يتبادل الرقصات مع جماهير المنتخب عقب الفوز على الكونغو، وتبادل ساديو ماني الرقص مع جماهير السنغال عقب الفوز على الكونغو على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف من هدفي السنغال في المباراة.

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موعد مباراة السنغال وإسواتيني

وتقام مباراة منتخب السنغال ضد نظيره منتخب إسواتيني اليوم في تصفيات أمم إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة التاسعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا رفقة كل من إسواتيني وغينيا بيساو والكونغو.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهم بتصفيات أمم إفريقيا

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة وحيده خاضها المنتخب.

بينما يتواجد منتخب إسواتيني في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بدون نقاط من أصل مباراة واحده خاضها، المنتخب حتى الآن في منافسات هذا الدور.