رياضة | مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين تثير غضب ريفالدو والسبب رقم 10

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين تثير غضب ريفالدو والسبب رقم 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أيقونة كرة القدم في البرازيل ريفالدو،عن استياؤه ، من مستوى الجهاز الفني الحالي لراقصي السامبا بقيادة تيتي، بسبب مستوى المنتخب أمام الأرجنتين في المباراة الودية التي انتهت بهدف دون رد، لصالح رفقاء ميسي الجمعة الماضية، وشهدت المباراة ارتداء لوكاس باكيتا، لاعب وسط ميلان، القميص رقم 10.

وكتب ريفالدو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد شاهدت لقاء البرازيل والأرجنتين وأشعر بالحزن لرؤية القميص رقم 10 وقد تم منحه لباكيتا". Advertisements وقال: " القميص رقم 10 كان يرتديه نجوم مثل بيليه وريفيلينو وزيكو وريفالدو وكاكا ورونالدينيو ونيمار، ولا ألوم باكيتا على الإطلاق، لكن تيتي وجهازه الفني يجب أن يعرفوا وزن القميص الذي يضعوه على عاتق اللاعبين".

وأشار: "هذا القميص معروف ومحل تقدير في جميع أنحاء العالم، لذلك لا يمكن منحه للاعب يجب أن يكون على مقاعد البدلاء أو يلعب نصف مباراة فقط. هذا أمر غير محترم".

وأتم: "يجب ألا يحرقوا لاعبا يبلغ من العمر 22 عامًا مثل باكيتا، والذي يمكن أن يكون أمامه مستقبل عظيم. يجب أن يتم حمايته على شاكلة ما يحدث مع رودريجو في ريال مدريد".