رياضة | إيهاب جلال يصدم الجبلاية بسبب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يصدم الجبلاية بسبب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيديعلى اداء لاعبي المنتخب الوطني المصري خلال الفترة الحالية، والجاخاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البردي.

وأكد جلال، أن الصبر على حسام البدري، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، هو سبيل النجاح الوحيد للمنتخب حيث أنه يحتاج إلى وقت لكي يطبق طريقة لعبه ويعتاد لاعبو المنتخب عليها.

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وأكد المدير الفي السابق للزمالك في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن الجميع دائمًا يصبر على المدرب الأجنبي ويضع المدرب المصري تحت ضغط، حيث أن حسام البدري يجب إعطاءه المظيد من الوقت حتى يخلق حالة انسجام بينه وبين الفريق.

وتابع المدير الفني لمصر المقاصة سابقاً، أن البردي يحتاج بشدة إلي المساندة خلال المرحلة المقبلة لتطبيق أفكاره وقيادة المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وإختتم جلال حديثه بالتعليق على أزمة لاعبي بيراميدز مع حسام البدري، حيث أوضح أن النادي كان على حق طبقًا لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي، مشدداً إلى أن منتخبي فلسطين وليبيا طلبا لاعبي المصري محمود وادي ومفتاح طقطق في المواعيد الرسمية للانضمام للمنتخب، ولم يطلبا ذلك قبل الموعد الحدد لإراحة اللاعبين.