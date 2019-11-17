رياضة | نجم برشلونة يفتح الباب أمام رحيله بتصريحات مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفتح الباب أمام رحيله بتصريحات مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الكرواتي الدولي ولاعب خط وسط برشلونة الإسباني "إيفان راكيتيتش" قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وفتح راكيتيتش الباب أمام رحيله عن برشلونة خلال يناير القادم، بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" هذا الموسم.

وغم انه كانأحد عناصر الفريق الأساسية منذ إنضمامه للبارسا عام 2014، إلا أنه خسر موقعه هذا الموسم لمصلحة الثنائي البرازيلي آرثر و الهولندي فرانكي دي يونج.

وأدلى راكيتيتش بتصريحات تناقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلاً: "سأبحث عن الفوز بألقاب جديدة، هنا أو في مكان آخر، أعلم حقيقة الأمور، وضعيتي صعبة في برشلونة".

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وتابع: "أحاول تغيير الأوضاع في برشلونة، أريد تحقيق المزيد من الإنجازات، أنا أحب كرة القدم، أريد بذل أقصى ما لدي حتى آخر أيام مسيرتي الكروية".

وأشارت بعد التقارير مؤخراً لإقتراب صاحب الـ 31 عاماً من الإنضمام لصفوف نادي أتليتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

كما ذكرت صحيفة " لا جازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن إدارة برشلونة عرضت خدمات الدولي الكرواتي على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، كما يعد راكيتيتش مطلوباً أيضاً في فريقي إنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطالي.

وإنضم راكيتيتش لبرشلونة في صيف عام 2014، وحصد مع الفريق الكتالوني عدة ألقاب أبرزها لقب الدوري الإسباني 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.