رياضة | رئيس ريال مدريد يصدم مشجعي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يصدم مشجعي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن ثقته الكاملة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لعبور تلك المرحلة الصعبة، مؤكدا أن قوة الاتحاد والوحدة التي يتمتع بها الملكي، هي من ستساعد في تحقيق ذلك.

وأكد بيريز، خلال تصريحات أدلى بها في حفل لتكريم حملة البطاقات الموسمية للنادي القدامى، أن الفريق مازال في مرحلة البناء، وسيؤتي ثماره مستقبلا معربا عن ثقته في الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، للعودة إلى منصات التتوبج.

وقال بيريز خلال الحفل الذي حضره مجموعة من نجوم الفريق السابقين: "القيم وروح الفريق والتواضع هما ما يميزوا ريال مدريد، ولا بد من إستغلال هذه النقطة لبدء إنطلاقة قوية، الجميع يعمل من أجل مرحلة مشرقة تعيد البسمة لجماهير الميرنجي.

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وتابع رئيس ريال مدريد، "نحن في مرحلة انتقالية لدينا فريق جديد موهوب مع لاعبين عظماء ولدينا ثقة كبيرة فيهم تلك المجموعة فازت بكل شيء من قبل".

وأضاف، "لقد عشنا في الآونة الأخيرة واحدة من أفضل مراحلنا التاريخية. في كرة القدم، نمت أسطورة ريال مدريد مع الفوز بكأس أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات وتحقيقنا 17 لقباً في تسعة مواسم، إلى جانب مواصلتنا تصدر تصنيف الأندية الأوروبية للعام السادس على التوالي".

واختتم، "ما عشناه لا يمكن نسيناه، لكننا ريال مدريد ونحن ملزمون بتحقيق ما قد يبدو مستحيلاً، هذه طريقتنا، ونفكر دائماً في التحديات المليئة بالشغف".

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