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رياضة | اقتربت لحظة الفراق.. ريال مدريد يبدأ رحلة للتخلص عن عموده الفقري

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الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:34 ص

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ريال مدريد

ريال مدريد

علاء خليف

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يسعي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم النادي الملكي، خلال الموسم المقبل، في ظل تقدم سن الفرنسي كريم بنزيما، وفشل لوكا يوفيتش في إقناع الجهاز الفني بمستواه وعدم ظهوره بالمستوي المنتظر منه.
حانت

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك مهاجم إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب رفقة الروسونيري خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يخطط للحصول على خدمات "بيونتيك" في صفقة تبادلية مع نادي ميلان الإيطالي، مقابل إنتقال لوكا يوفيتش لصفوف النادي الإيطالي، خاصة وأن الأخير لم ينجح في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بمستواه منذ إنتقاله لصفوف الميرينجي الصيف الماضي.

وكان لوكا يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من آينتراخت 

فرانكفورت وسجل هدف وحيد مع الفريق المدريدي هذا الموسم، وخرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان والذي يعتمد بشكل أساسي على كريم بنزيما في قيادة هجوم الفريق الملكي.

و يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي صاحب نفس الرصيد، أما في بطولة يحتل الريال وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة.

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