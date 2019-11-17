رياضة | اقتربت لحظة الفراق.. ريال مدريد يبدأ رحلة للتخلص عن عموده الفقري

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم النادي الملكي، خلال الموسم المقبل، في ظل تقدم سن الفرنسي كريم بنزيما، وفشل لوكا يوفيتش في إقناع الجهاز الفني بمستواه وعدم ظه

وره بالمستوي المنتظر منه.

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وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك مهاجم إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب رفقة الروسونيري خلال الموسم الحالي.