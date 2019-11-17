رياضة | اقتربت لحظة الفراق.. ريال مدريد يبدأ رحلة للتخلص عن عموده الفقري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتربت لحظة الفراق.. ريال مدريد يبدأ رحلة للتخلص عن عموده الفقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
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ريال مدريد
علاء خليف
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وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك مهاجم إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب رفقة الروسونيري خلال الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يخطط للحصول على خدمات "بيونتيك" في صفقة تبادلية مع نادي ميلان الإيطالي، مقابل إنتقال لوكا يوفيتش لصفوف النادي الإيطالي، خاصة وأن الأخير لم ينجح في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بمستواه منذ إنتقاله لصفوف الميرينجي الصيف الماضي.
وكان لوكا يوفيتش انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من آينتراختفرانكفورت وسجل هدف وحيد مع الفريق المدريدي هذا الموسم، وخرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان والذي يعتمد بشكل أساسي على كريم بنزيما في قيادة هجوم الفريق الملكي.
و يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب نفس الرصيد، أما في بطولة دوري أبطال أوروبا يحتل الريال وصافة مجموعته برصيد 7 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة.
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