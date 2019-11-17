رياضة | باريس سان جيرمان يستعيد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد في أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستعيد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد في أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أنباء سارة بخصوص مشاركة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر، خلال أكتوبرالماضي، مع المنتخب البرازيلي، ويبذل اللاعب قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي نيمار اقترب من اللحاق بمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، حيث يسير اللاعب بخطوات جيدة في برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن البرازيلي نيمار سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه يوم الاثنين المقبل، عقب عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات، وقد يشارك في مباراة الفريق الباريسي ضد ليل بالدوري الفرنسي يوم 22 نوفمبر الجاري.

عودة نيمار لتشكيلة باريس سان جيرمان سوف تمثل إضافة قوية للقوة الهجومية للنادي الباريسي.

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ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

1- باريس سان جيرمان .. 12 نقطة

2- ريال مدريد .. 7 نقاط

3- كلوب بروج .. 2 نقطة

3- جلطة سراي .. 1 نقطة

بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب نفس الرصيد.