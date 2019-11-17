رياضة | مفاجأة.. قرار صادم من الاتحاد الفرنسي ضد كريم بنزيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قرار صادم من الاتحاد الفرنسي ضد كريم بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خبر صادم اليوم السبت 16 نوفمبر من الاتحاد الفرنسي لكرة القادم.

رئيس الاتحاد الفرنسي يصدم بنزيما

وألقى نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرةا القدم بتصريحات ناريه وصادمة اليوم ضد كريم بنزيما بشأن عودته مرة أخرى للمنتخب.

وقال نويل لو جريت في تصريحات صحفية اليوم: "مغامرة كريم بنزيما مع فرنسا قد انتهت انتهت".

وتابع: "كريم بنزيما لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

Advertisements

توقف بنزيما عن الانضمام لمنتخب فرنسا

ولم ينضم كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا منذ عام 2015 منذ خلافه الشهير مع فالبوينا زميله بالمنتخب على الرغم من تبرئته ولكن فسر ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي استبعاده لينزيما لأسباب فنية.

موعد مباراة منتخب فرنسا القادمة

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب ألبانيا غدا الأحد 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

مشاركات كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد

وقد شارك كريم بنزيما في 20 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدف وحيد.