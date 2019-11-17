رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف ليفربول ضد مانشستر سيتي بالجولة الماضية :-

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد بمعقل الريدز، حيث سجل محمد صلاح وساديو ماني وفابينهو أهداف فريق ليفربول، واحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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ترتيب ليفربول بالبريميرليج قبل مباراة كريستال بالاس :-

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركزين الثاني والثالث ليستر سيتي وتشيلسي، بينما أصبح الفارق 9 نقاط مع فريق مانشستر سيتي والذي يحتل في المركز الرابع.

موعد مباراة ليفربول القادمة :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول والذي يدربه المدرب الألماني يورجن كلوب ضد فريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ابرز اللاعبين المهددين بالغياب عن ليفربول :-

وتعرض الدولي المصري محمد صلاح للإصابة في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة وخرج من اللقاء عن أثرها، حيث لم يشارك مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي الحالي للمنتخبات بسبب تلك الاصابة، وفضل السفر إلى دبي من أجل التعافي منها بشكل سريع في الفترة المقبلة، وتلقى أيضاً يورجن كلوب اخبار سيئة بإصابة ثنائي المنتخب الانجليزي جوردان هيندرسون وجو جوميز بعد مباراة منتخب انجلترا الماضية في تصفيات يورو 2020.