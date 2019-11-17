رياضة | هل تكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين هي عودة التانجو لتحقيق الألقاب ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين هي عودة التانجو لتحقيق الألقاب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب الارجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الاستعدادات والمباريات الودية خلال التوقف الدولي الحالي للمنتخبات على مستوى العالم.

أهداف مباراة الأرجنتين ضد البرازيل :-

واحرز ليونيل ميسي هدف منتخب الارجنتين الوحيد في الشوط الأول من اللقاء، وأضاع جابريل جيسوس ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي في بداية الشوط الأول، ولكن ظهر التانجو بشكل مميز للغاية خلال المباراة واهدر لاعبو الكثير من الفرص خاصة في الشوط الثاني من المباراة.

ملامح المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني :-

وبدأ المدرب الشاب سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في الوقوف على مستويات بعض اللاعبين في المنتخب وأيضا وضع بعض الركائز الأساسية لدى الفريق من أجل الاستفادة منها في الفترة المقبلة، وأوضح مدرب التانجو أنه يسعى لبناء فريق قوي ينافس على جميع البطولات القارية وان يكون قادر على منافسة منتخبات العالم.

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وكان قد ودع منتخب الارجنتين بطولة الكويت أمريكا الماضية والتي أقيمت في البرازيل من الدور النصف نهائي بعد الخسارة من السيليساو بنتيجة هدفين نظيفين عن طريق جابريل جيسوس وروبرتو فيرمينيو ثنائي الهجوم.

ابرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني :-

ويعتمد سكالوني على ميسي ولوتارو مارتينيز بشكل أساسي في الهجوم مع سيرجو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وأيضاً في الخط الدفاعي على تاجليافيكو لاعب اياكس امستردام كظهير أيسر ونيكولاس اوتاميندي مدافع السيتي، وفي خط الوسط وجد ضالته في باريديس والذي يقدم مستويات مميزة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى دي بول لاعب فريق أودينيزي الايطالي والذي يعد لاعبا شابا صاعدا بقوة في المنتخب الأرجنتيني.

أهداف ليونيل ميسي مع الأرجنتين قبل الاعتزال :-

ويسعى ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين لتحقيق لقب قاري مع المنتخب قبل اعتزاله كرة القدم، حيث نجح في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2014 ولكنه خسر بهدف نظيف من منتخب ألمانيا، وكان قد وصل إلى نهائيين في بطولة كوبا أمريكا ولكنه أيضاً خسر في المباراتين النهائيتين عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء أمام منتخب تشيلي.