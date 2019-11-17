الامارات | ليما يعيد الأمل للوصل في كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يعيد الأمل للوصل في كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي فابيو ليما، الوصل للفوز على بني ياس بهدفين دون رد، على استاد الوصل في زعبيل، في ختام مباريات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية، إذ رفع "الإمبراطور" رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد "السماوي" عند خمس نقاط في المركز الخامس.

قدم الفريقين مباراة متوسطة المستوى، كان الوصل الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة، كان أبرزها انفراد سالم العزيزي بحارس بني ياس ولكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى (9)، وتكرر الأمر نفسه من فابيو ليما ولكن حارس "السماوي" محمد الحمادي تألق وتصدى للكرة (11)، وفي الشوط الثاني أهدر غانم أحمد والإكوادوري فيرناندو غايبور أبرز فرص الوصل قبل أن يتألق ليما ويحرز هدفين في الدقيقتين 67 و72، ليحقق "الفهود" فوزه الثاني في البطولة.