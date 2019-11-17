شكرا لقرائتكم مهاجم صريح وجناح أيمن أبرز طلبات فايلر فى انتقالات الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ملامح التقرير الفني للفريق خلال الفترة الحالية سواء فيما يتعلق باللاعبين الذين يرغب المدرب السويسري في ضمّهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو اللاعبين الذين رشّح المدرب السويسري في رحيلهم على سبيل الإعارة.
وفي هذا الشأن ، علمت "الخليج 365" أن رينيه فايلر طلب على وجه السرعة التعاقد مع مهاجم صريح ولاعب أخر يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ، وقال مصدر أن المدير الفني لم يوصي بشكل عاجل بالتعاقد مع مدافع حالياً فالأولوية للمدير الفني هي التعاقد مع المهاجم والجناح.
وفيما يتعلق بالراحلين فقد منح فايلر إدارة النادي الضوء إعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لأحدى الأندية المحلية أو الخارجية كما وافق المدرب السويسري على بيع وليد آزارو حال التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي وصريح.
ووفقاً للتقتير ذاته فأن فايلر أبدى إعجابه ببعض العناصر الشابة في الفريق ويأتي في مقدمتها الثنائي الصاعد العربي بدر لاعب وسط الفريق وكذلك محمد عبد المنعم المدافع الصاعد حيث شدد المدير الفني للأهلي على أن هذا الثنائي تحديداً سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث ينوي الاعتماد عليه في المباريات.
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