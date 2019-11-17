شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل مرانه اليوم على ملعب "التتش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة في الاهلي بقيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً حيث سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتصالات، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب التتش.

ويخوض الأهلى ودية الاتصالات بدون عدد كبير من لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى، وكذلك الثنائى الأجنبى على معلول وجيرالدو لتواجدهما مع منتخبات بلادهما.

ويظهر سعد سمير العائد من إصابة فى الركبة والتى تماثل للشفاء منها منذ فترة فى ودية الاتصالات، خاصة أنه كان قد شارك فى جزء من ودية الإعلاميين قبل عدة أسابيع بجانب الثنائى الصاعد العربى بدر ومحمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين الذين يرغب فايلر فى منحهم الفرصة خلال الاتصالات.

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ويستعد الأهلى لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى ثم لقاء النجم الساحلى يوم 29 الشهر ذاته بدورى أبطال أفريقيا فى تونس ، وطلب فايلر تقريراً عن الغيابات في صفوف النجم الساحلى التونسى حيث استسفر المدير الفني للأهلي من معاونيه في الجهاز الفني للأهلي عن عدة أمور خاصة بفريق النجم الساحلي سواء كانت أمور فنية أم أمور أخرى تتعلق بالغيابات بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود غيابات كثيرة في الفريق التونسي قبل المباراة التى ستجمع الفريقين بملعب رادس بتونس في الجولة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينوي المدير الفني للأهلي جمع أكبر عدد من المعلومات عن الفريق التونسي حتى يتم دراسته بشكل يُسهّل من مهمة المارد الأحمر في المباراة الافريقية المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقالت تقارير إعلامية تونسية أن النجم الساحلى يواجه خطر غياب ستة لاعبين أمام الأهلى بسبب لعنة الإصابات وهم حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني ووجدي كشريدة وسليم بوخنشوش.