شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستقر على بديل "ساسى" أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك بقيادة الصربى ميلتون سريدوفيتش الشهير بـ "ميتشو"، استعداداته اليوم لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام غدًا الإثنين، والتى تعتبر بمثابة آخر مباراة ودية سيخوضها الأبيض خلال فترة التوقف الجارية بعد خوض مجموعة من الوديات خلال الفترة الأخيرة لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبى، المقرر إقامتها يوم 25 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، وسيمنح ميتشو فرصة الظهور فى عدد دقائق أكبر خلال ودية حرس الحدود لمصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، لتجهيزه بأفضل صورة فنية حتى يكون ورقة الأبيض الرابحة عقب نهاية التوقف خاصة بعد مشاركته كبديل فى اللقاءات الودية الأخيرة لتجهيزه فنيًا بعد تعافيه تماما من إصابة الركبة.

فيما استقر ميتشو على تواجد يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى التشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى ولكن مع توظيفه فى مركز التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، الذى سيغيب عن لقاء الفريق البترولى للإيقاف، وحرص المدير الفنى الصربى على إعداد أوباما للتواجد فى هذا المركز من خلال الوديات الأخيرة، حيث قام بإشراكه بجوار محمد حسن، فى وسط الملعب، لإكسابه مزيد من حساسية اللعب فى هذا المركز، خاصة بعدما استقر بشكل نهائى على وجوده فى التشكيل الأساسى لمواجهة إنبى القادمة بجوار طارق حامد.