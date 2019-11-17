شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعلن الطوارئ قبل مواجهة "العبور للأولمبياد" أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب حالة الطوارئ داخل معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا الملقب بالأولاد فى الثامنة مساء الثلاثاء فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، حيث يرغب الفراعنة فى الفوز لحسم التأهل لأوليمبياد طوكيو خاصة أن اللوائح تنص على تأهل أول ثلاث منتخبات فى البطولة إلى الاوليمبياد.

يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، لغلق استاد القاهرة ومنعه من استضافة التدريبات للترتيب لحفل الختام إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب استعدادًا لمباراة مصر و الكاميرون و لقاء النهائى يوم الجمعة المقبلة.

طالب شوقى غريب اللاعبين ضرورة نسيان مباريات درو المجموعات أمام مالي و غانا و الكاميرون والتركيز فى مباراة جنوب أفريقيا الهامة و التى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو ، كما طالبهم بالتركيز فى المباراة و الإبتعاد عن أي أمور أخري خلال الفترة الحالية.