شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس : انتقالى للإسماعيلي عام 1998 حرمنى من الانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد النحاس لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق و مدرب فريق المقاولون العرب الحالى أن انتقاله إلي الإسماعيلى عام 1998 من أسوان حرمه من الإنتقال إلى القلعة الحمراء فى ذلك التوقيت وهذا الأمر تم الاتفاق بين إدارة الناديين أسوان والاسماعيلى .

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى قائلا " بدأت لعب كرة القدم في الشارع ثم مركز الشباب منذ عمر الـ10 سنوات كانت بزوغ نجمى في المدرسة لاشباع هوايتي في كرة القدم و بدأت مشواري مع كرة القدم مهاجما، في مركز شباب مغاغة وكان عمري 14 عاما، ولعبت ليبرو وعندي 20 عاما و الكرة الخماسية فرقت معاي كثيرا في مشواري الاحترافي".

وأشار عماد النحاس أنه حين التواجد للعب لنادى الاسماعيلى لا يرغب فى الرحيل ولكن تأمين المستقبل وضعف المقابل المادى سبب الخروج داخل قلعة الدراويش وهذا الأمر متواجد حتى الأن وتم التنازل على جميع مستحقاتى لدى النادى عند الخروج الى نادى النصر السعودى .