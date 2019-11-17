شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة طارق راشد رئيس نادى وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق راشد، رئيس نادى وادى دجلة وفاة والدته بعد صراع طويل من المرض خلال الفترة الماضية. وتشيع الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد شريف ذو الفقار بالمنيل والدفن بطريق الفيوم، وتتقدم أسرة ”الخليج 365” بالعزاء لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. Advertisements

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