رياضة | ماني يترقب منتخب إسواتيني من أجل رقصة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يترقب منتخب إسواتيني من أجل رقصة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره منتخب إسواتيني اليوم الأحد 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

فوز السنغال في أولى جولات تصفيات أمم إفريقيا

واستطاع منتخب السنغال أن يفوز على نظيره منتخب الكونغو بهدفين مقابل لا شئ يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل هدفي السنغال في مرمى الكونغو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 كل من سيدي سار و حبيب ديالو.

رقص ماني مع جماهير السنغال عقب مواجهة الكونغو

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للسنغالي ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول وهو يتبادل الرقصات مع جماهير المنتخب عقب الفوز على الكونغو.

وتبادل ساديو ماني الرقص مع جماهير السنغال عقب الفوز على الكونغو على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف من هدفي السنغال في المباراة.

هل تأتي السعادة لماني من منتخب إسواتيني؟

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ولكن هل يتمكن ماني من تسجيل أول هدف له مع منتخب السنغال في تصفيات أمم إفريقيا في مرمى منتخب إسواتيني ليعود للرقص مع جماهير منتخب بلاده ولكن هذه المرة احتفالا بهدفه.

موعد مباراة السنغال وإسواتيني

وستلعب مباراة منتخب السنغال ضد نظيره منتخب إسواتيني اليوم في تصفيات أمم إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

مجموعة السنغال في تصفيات أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة التاسعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا رفقة كل من إسواتيني وغينيا بيساو والكونغو.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهم بتصفيات أمم إفريقيا

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 برصيد 3 نقاط من أصل مباراة وحيده خاضها المنتخب.

بينما يتواجد منتخب إسواتيني في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بدون نقاط من أصل مباراة واحده خاضها، المنتخب حتى الآن في منافسات هذا الدور.