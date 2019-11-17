رياضة | برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط لضم موهبة هولندية جديدة تمهيدًا للتعاقد مع نجم خط الوسط فرينكي دي يونج.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كالفن ستينجز البالغ من العمر 20 عامًا جناح أيمن نادي ألكمار الهولندي دخل دائرة اهتمامات برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي باتريك كلويفرت مدير أكاديميات برشلونة معجب بمستوى ستينجز ويراقبه منذ فترة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا استدعى ستينجز لمباراتي أيرلندا وإستونيا ومن المقرر أن يرسل برشلونة كشافيه لمتابعة النجم الشاب على ملعب يوهان كرويف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ستينجز خاض هذا الموسم 23 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 9 أهداف وصنع 10 أهداف.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات. سجل برشلونة 33 هدف في الدوري حتى الآن ومني مرماه ب 15 هدف.