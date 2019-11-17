رياضة | لعنة الفراعنة.. إصابة نجم بيراميدز خلال معسكر الفريق بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة الفراعنة.. إصابة نجم بيراميدز خلال معسكر الفريق بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي براميدز بقيادة الفرنسي ديسابر، ضربة موجعه اليوم الأحد، عقب تعرض نجم الفريق لإصابة قوية، قد تبعده عن الفريق فترة كبيرة.

وأصُيب عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لنادي بيراميدز، على مستوي الركبة، خلال معسكر الفريق المقام حالياً المغرب .

وقال مصدر طبي داخل النادي، أن الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب المصري، عبارة عن كدمة قوية في الركبة، خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التي تقام بالمغرب.

وشدد المصدر في حديثه إلى أن السعيد سيجري فحصا طبيًا بالأشعة، اليوم الأحد، في أحد المراكز الطبية بالمغرب للتأكد من حجم الإصابة.

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ومن المقرر أن يتم معرفة مدة غياب اللاعب وموعد عودته للتدريبات، بناءً على قرار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، والذي سيعتمد على التقرير الطبي الذي سيصله اليوم عن حالة اللاعب.

وكان قد تخلف السعيد عن معسكر المنتخب الوطني، بسبب سياسة إدارة النادي التي أجبرت اللاعبين المختارين، من قبل حسام البدري المدير الفني، للفراعنة، بعدم الذهاب لمعسكر المنتخب إعتراضاً على سياسة اتحاد الكرة في عدم المساواة بين الأندية.

الأمر الذي أثار حفيظة البدري وقرر عدم إستدعاء لاعبي المنتخب الوطني للمعسكر الذي يستعد الان لمواجهة جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا2021 والمقرر أن تقام في الكاميرون منتصف العام ذاته .

يذكر أن نادي بيراميدز يقيم معسكراً في المغرب لإعداد اللاعبين لعودة الدوري الممتاز، بعد توقفه لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب ارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام في الكاميرون.