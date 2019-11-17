رياضة | موعد مباراة البرازيل والمكسيك يوم الإثنين 18 / 11 / 2019 في نهائي كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل والمكسيك يوم الإثنين 18 / 11 / 2019 في نهائي كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي المنتخب البرازيلي غداً الإثنين نظيره المكسيكي، فى المباراة النهائية، لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، والتي تحتضنها البرازيل.

موعد مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم للشباب

ويقام نهائي كأس العالم للشباب في الساعات الأولي من يوم غد الإثنين الموافق 18-11-2019، فى الثانية عشر صباحاً بتوقبت القاهرة، والواحدة صباحاً بتوقيت مكه المكرمة، وفي تمام الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

ووصل ناشئي البرازيل للمباراة النهائية، عقب تخطيهم منتخب فرنسا، فى نصف النهائي، بنتيجة 3 - 2، فى لقاء مثير، حسمه أصحاب الأرض في النهاية.

استاد نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا بين البرازيل والمكسيك يحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وتأهل بدوره المنتخب المكسيكي إلي المباراة النهائية، على حساب منتخب هولندا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى، بالتعادل 1 – 1 في كل شبكة.

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القنوات الناقلة لمواجهة المكسيك والبرازيل في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً

وتبث مجموعة بي إن سبورتس أحداث نهائي البرازيل والمكسيك في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عبر شاشة beIN Sports HD، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

فيما تنقل كل من القنوات العالمية الأتية أحداث اللقاء أيضاً:

1- RTS 2 Serbia

2- SuperSport Maximo 1

3- Canal + Sport France HD

4- Sky Sport Football

ويسعي البرازيليون لحسم مواجهة الغد حتي يقتربوا من منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا بالبطولة، بعدما حصد لقبها 5 مرات سابقة، كانت آخرها عام 2015، ويمتلك السلساو ثلاثة ألقاب، والتى توج بها فى أعوام 1997، 1999 و 2003.

فيما يتطلع منتخب المكسيك، لتحقيق اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد أعوام 2005 و 2011، والتساوي مع البرازيل في عدد الألقاب.