رياضة | نابولي يوافق على رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يوافق على رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي الإيطالي وافق على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي نابولي أصبح لا يمانع في رحيل السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الفريق خلال انتقالات يناير القادمة.

سبب تعطل رحيل كوليبالي عن نابولي

وأشارت الصحيفة إلى أن دي لاورينتس رئيس نادي نابولي هو من كان رافض رحيل كوليبالي عن صفوف الفريق مقابل أي مبلغ ولكن بعد حالة التمرد الأخيرة من اللاعب أصبح لا يمانع في أن يغادر النادي.

قيمة رحيل كوليبالي عن نابولي

وكشفت الصحيفة أن نادي نابولي لن يوافق على رحيل كوليبالي إلى أي نادي في الشتاء القادم بملغ أقل من 120 مليون يورو.

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الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد، ونادي مانشستر يونايتد.

مشاركات كوليبالي مع نابولي هذا الموس

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 14 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف بعد.

ترتيب نايولي في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي نابولي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.