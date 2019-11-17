رياضة | البدري يُعاقب نجوم الفراعنة أمام جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يُعاقب نجوم الفراعنة أمام جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الإطاحة بعدد من اللاعبين من التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام جزر القمر، في مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد التعادل المخيب للفراعنة أمام كينيا 1-1 في لقاء الجولة الأولي بالتصفيات الإفريقية.

وذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري استقر علي إجراء عدة تغييرات في تشكيلة منتخب مصر خلال مباراته المقبلة، أمام جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمقرر لها الاثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر على ملعب الأخير.

تعديلات بالجملة في تشكيلة منتخب مصر أمام جزر القمر:

وقرر البدري الدفع بالثنائي رامي ربيعة وباهر المحمدي لقيادة دفاع منتخب الفراعنة بدلا من محمود علاء وعبد الله جمعة، ويقود أيمن أشرف الجبهة اليسري لمنتخب خلال اللقاء.

كما قرر "البدري" الدفع بـ حسام حسن مهاجم سموحة لقيادة خط الهجوم، وإعادة محمود كهربا لمركز الجناح الهجومي، واستبعاد حسين الشحات من التشكيلة الأساسية للمنتخب.

Advertisements

واستقر مدرب منتخب مصر على اللعب بـ ثلاثي ارتكاز في خط الوسط بالدفع بـ محمد النني بدلا من محمد مجدي أفشة، لتحقيق مزيد من التأمين الدفاعي للفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولي:

1- جزر القمر .. 3 نقاط

2- مصر .. 1 نقطة

3- كينيا .. 1 نقطة

4- توجو .. بدون نقاط