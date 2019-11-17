رياضة | نجمي ليستر على رادار مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي ليستر على رادار مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يسعى لترميم دفاعه في فترة الانتقالات المقبلة، حيث أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز هو وضع اثنين من المميزين في الدوري الإنجليزي ضمن حساباته لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر سيتي يسعى على الصعيد الدفاعي هذا الموسم بعد رحيل قائده فينسنت كومباني بالإضافة إلى إصابة الثنائي إيميريك لابورت وجون ستونز.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع الثنائي إيفانز وسويونكو بعد آدائهما القوي الذي ساهم في احتلال فريقهما ليستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

وألمحت الشبكة البريطانية أن تلك المرة لا تعتبر الأولى التي يسعى فيها السيتيزنز للتعاقد مع إيفانز، حيث أبدى رغبة في ضمه عام 2017 عندما كان لاعبًا في وست بروميتش لكن الصفقة لم تتم قبل أن ينتقل إلى ليستر مقابل 3.5 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بفضل ثنائية إيفانز وسويونكو يعتبر ليستر سيتي الأقوى دفاعيًا في البريميرليج حتى الآن، حيث استقبل 8 أهداف فقط.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حاول ضم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي السابق إلى أنه فشل أمام المقابل الذي عرضه مانشستر يونايتد الذي حسم الصفقة مقابل 85 مليون يورو.

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وأعلن ليستر سيتي في العام الماضي عن تعاقده مع المدافع جوني إيفانز بعقد لثلاث سنوات من وست بروميتش ألبيون.

ولعب إيفانز مدافع مانشستر يونايتد السابق 96 مباراة مع وست بروميتش بجميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في 2015 لكن الفريق هبط للدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وقام ليستر بتفعيل الشرط الجزائي في عقد إيفانز عند هبوط وست بروميتش وكشفت تقارير اعلامية بريطانية أن النادي سيدفع 3.5 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 4.7 مليون دولار على دفعتين.

وأفادت شبكة إي إس بي إن الأمريكية منذ يومين بأن آرسنال الإنجليزي مهتم بضم نجم ليستر سيتي التركي كاجلار سويونكو من أجل حل أزمة خط الدفاع.

وكشفت الشبكة الأمريكيّة أن الجانرز تلقى 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في إثنى عشر جولة فقط في الوقت الذي يقود فيه سويونكو دفاع الثعالب ليكون الأقوى حتى الآن في منافسات البريميرليج حيث لم يدخل شباكهم سوى ثمانية أهداف.

وأكدت الشبكة الأمريكيّة أن آرسنال يعتقد أن التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز في الصيف لم يأتي بالقيمة المضافة لدفاع الفريق الذي مازال يُعاني.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن إدارة نادي شمال لندن حددت سويونكو لتعزيز خط دفاع الفريق في المستقبل القريب خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع ليستر سيتي منذ بداية الموسم.