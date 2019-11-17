رياضة | 4 نجوم يراقبهم الملكي للتعاقد معهم في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 نجوم يراقبهم الملكي للتعاقد معهم في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يسعى لإستكمال مشروعه الجديد الذي بدأه في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا وبناء فريق قوي جداً من اللاعبين الشباب المميزين.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد بدأ هذه السياسة في عام 2015 عندما تعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد المعار حاليًا إلى ريال سوسيداد وتلاها بالعديد من الصفقات المهمة أبرزها فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وفيرلاند ميندي وإيدير ميلياتو ورودريجو بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول في النادي مثل سيرجيو ريجيلون وأشرف حكيمي وفالفيردي.



وذكرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية أن النادي الملكي حدد قائمة تضم 4 لاعبين صاعدين بقوة من أجل إكمال المشروع، حيث يراقبهم عن قرب في الوقت الحالي وسيحاول التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية أو حتى قبل ذلك إن سنحت الفرصة.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كالون هودسون أودوي نجم تشيلسي الشاب من أبرز الأسماء التي يريدها المدرب زين الدين زيدان علماً بأن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو في الوقت الحالي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هودسون أودوي كان يحظى باهتمام بايرن ميونخ في الصيف الماضي لكن فشلت المفاوضات بين الناديين بسبب الخلاف على القيمة المالية ووقع النجم الشاب على عقد جديد مع البلوز يمتد لخمسة أعوام.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاسم الثاني والأشهر في قائمة الملكي هو إيرلينج هالاند نجم سالزبورج الشاب وهداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف وأن المهمة لن تكون سهلة على ريال مدريد بالحصول على خدماته في ظل المنافسة الشديدة على هالاند من كبار أندية أوروبا.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن القائمة ضمت أيضاً سامويل شوكويزي البالغ من العمر 20 عامًا والذي أذهل الجميع بسرعته ومهاراته مع فياريال في الموسم الحالي بالإضافة إلى مويس كين الذي رحل عن يوفنتوس بشكل مفاجئ في الصيف الماضي وانضم إلى إيفرتون.