رياضة | جون أنطوي يكشف السبب الحقيقي في رحيله عن الأهلي وعروض الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يكشف السبب الحقيقي في رحيله عن الأهلي وعروض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الغاني جون أنطوي لاعب نادي بيراميدز عن أسباب رحيله عن النادي الأهلي، أنه سعى لتقديم أفضل ما لديه من فنيات خلال تواجده مع الفريق الأحمر موسم 2014 /2015.

وقال أنطوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورت"، مساء السبت :"لا أقول أنني لم أؤد بشكل جيد، أنا فعلت قصارى جهدي مع الأحمر، ولكن كل المدربين يفضلون لاعبين عن آخرين، وأنا كنت أحاول أن أثبت نفسي من خلال مشاركتي القصيرة، ولم أتلق عرضًا من الزمالك قبل انتقالي للأهلي".

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وأضاف: " تألقت مع الإسماعيلي وكانت أفضل فتراتي ثم ذهبت إلى مصر المقاصة وأديت موسمًا رائعًا، وبعد فترة ليست يالسيئة في الدوري السعودي شاهدني مسؤولو الأهلي فضلوا عودتي".

وأشار: "إيهاب جلال من أكثر المدربين الذين ساعدوني وأستطيع أن أقول إنه أفضل مدرب تعاملت معه في مصر".

واختتم: "هو نادي كبير ولكن لا أستطيع أن أقارنه بالأهلي والزمالك، بيراميدز ناد جديد ولكن لدينا طموح وإدارة رائعة ونحن الآن على نفس المستوى لأننا لدينا لاعبين مميزين وفريق رائع، وسيكون بطلًا للدوري هذا الموسم".