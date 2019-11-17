رياضة | مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني من أجل الفوز بخدمات الإسباني إيسكو ألاركون نجم الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نجم خط الوسط الإسباني ارتبط بالرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو في الشهور الماضية بعد أن فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الموسم الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع إيسكو في يناير المقبل لإضافة مزيد من العمق في خط الوسط، حيث يراه مسئولو السيتزنز بديلاً مثالياً لديفيد سيلفا الذي سيرحل عن النادي في صيف عام 2020.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن المان سيتي مستعد لتقديم 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الأندلسي عندما تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن هذه الأخبار لن تكون رائعة بالنسبة إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي والذي تحرك في العديد من المناسبات في الأشهر القليلة الماضية من أجل ضم النجم الإسباني البالغ من العمر 27 عاماً.

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وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي عن إحتمالية وجود صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي من أجل إقناع الفريق الإيطالي بالتفريط في نجم خط وسطه فابيان رويز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل من أجل تدعيم صفوفه وذلك بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأكدت التقارير إمكانية عودة فابيان رويز إلى الدوري الإسباني من جديد بعد تألقه مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي والحالي بالإضافة إلى تمثيله لمنتخب إسبانيا للشباب.

وكشفت التقارير عن وجود مطالب مادية مبالغ بها بعض الشيء من قبل أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي الذي أكد من خلال تصريحاته أنه لن يقبل ببيع رويز بمقابل أقل من 180 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد تسعى لإقناع نظيرتها في نابولي لإبرام صفقة تبادلية تتضمن رحيل إيسكو إلى الفريق الإيطالي بالإضافة منحهم مبلغ 20 مليون يورو.

وألمحت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم مدى معرفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بقدرات إيسكو وهي الخطة التي يحاول استغلالها لصالحه لتدعيم فريقه الإسباني.