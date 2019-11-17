حرس الحدود يواجه الإتحاد الليبى وديا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مباراة ودية اليوم أمام الاتحاد الليبي بالقاهرة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى . وعاد لاعبى فريق حرس الحدود الى التدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى لمدة 24 ساعة وذلك لتجنب الارهاق . ويستعد فريق حرس الحدود لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 6 نقاط .

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