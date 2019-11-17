شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يضع "برنامج خاص" لدوليي الزمالك استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، برنامج خاص لتجهيز العناصر الدولية للفريق الأبيض فور عودتهم خلال الفترة الجارية، حيث سيكون أول العائدين للأبيض هم لاعبى المنتخب الوطنى الأول وهم الخماسى محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة، وذلك بعد غد الثلاثاء، حيث سينتهى الخماسى من مواجهة جزر القمر، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، 2021، بالكاميرون، ثم سيعودون للالتحاق بفريقهم ويتضمن البرنامج الذى أعده ميتشو لهم حصولهم على راحة مناسبة وإعدادهم بدنيًا بأفضل صورة.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة حرس الحدود وديا فى المباراة التى ستقام غدًا الإثنين، والتى تعتبر بمثابة آخر مباراة ودية سيخوضها الأبيض خلال فترة التوقف الجارية بعد خوض مجموعة من الوديات خلال الفترة الأخيرة لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبى، المقرر إقامتها يوم 25 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز