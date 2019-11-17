رياضة | أسطورة ريال مدريد يكشف عن توقعاته بشأن الفائز بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يكشف عن توقعاته بشأن الفائز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى أسطورة حراسة مرمى نادي ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي السابق "إيكر كاسياس" بدلوه نحو الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" عن العام الحالي 2019.

وكشف كاسياس أن زميله السابق في ريال مدريد ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي "كريستيانو رونالدو" ربما يتفوق تفوقاً طفيفاً حول على منافسيه البارزين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وفيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنحليزي.

وصرح كاسياس نقلاً عن شبكة "إلبيانكونيرو دوت كوم" : " لم تعد شروط الكرة الذهبية واضحة، حصد فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وحصد ميسي جائزة الأفضل - ذا بيست - هذا قد يرشح رونالدو لجائزة بالون دور".

وتابع: "رونالدو أبرز المرشحين لهذه الجائزة، أتوقع له الفوز بها".

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وسجل ميسي 51 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 50 مباراة في هذا العام، بينما تمكن الدون من تسجيل 28 هدفاً مع تقديم 20 تمريرة لزملائه.

وعلى صعيد الألقاب، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس ولقب دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده البرتغال، مقابل تحقيق ميسي لبطولة الدوري الإسباني رفقة البلوجرانا.

وفشل ميسي في الفوز بلقب كوبا أميركا مع التانجو خلال البطولة التي أقيمت في البرازيل في شهر يونيو الماضي، والتي توج بلقبها منتخب السامبا، حيث إكتفى منتخب الأرجنتين بالحصول على المركز الثالث.

في المقابل ينتظر الدون ورفاقه الفوز غداً على منتخب لوكسمبورج ضمن تصفيات كأس الأمم الاوروبية، من أجل حسم التأهل للنهائيات التي ستقام الصيف المقبل من عام 2020.