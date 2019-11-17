رياضة | موعد مباراة فرنسا ضد هولندا اليوم الأحد 17/11/2019 في بطولة كأس العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فرنسا ضد هولندا اليوم الأحد 17/11/2019 في بطولة كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الفصل الأخير من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث ستلعب هولندا أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب فالمير بيزيراو، اليوم الاحد الموافق 17 /11 /2019 .

موعد مباراة هولندا وفرنسا والقنوات الناقلة لها:-

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تقام مباراة هولندا وفرنسا اليوم الأحد الموافق 17-11-2019 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الأردن الساعة 9:00 مساءً بتوقيت سوريا الساعة 9:00 مساءً بتوقيت لبنان الساعة 9:00 مساءً بتوقيت العراق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان الساعة 9:00 مساءً بتوقيت اليمن الساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الجزائر الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات الساعة 9:00 مساءً بتوقيت البحرين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الكويت الساعة 9:00 مساءً بتوقيت قطر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت موريتانيا الساعة 9:00 مساءً بتوقيت جزر القمر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت غرينتش GMT GMT، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية .

موقف الفريقين في دور النصف نهائي:-

وخسر منتخب هولندا امام منتخب المكسيك في الدور نصف النهائي عن طريق ضربات الجزاء وذلك بعد تعادل الفريقين في مباراة شهدت القوة والندية من قبل الفريقين، بينما اخرج منتخب فرنسا من نصف النهائي منتخب البرازيل الذي كان متاخرا في المباراة بنتيجه 2-0 ولكن تراجع المنتخب الفرنسي للدفاع وعزيمة لاعبي البرازيل قلبت النتيجه الى 3-2 في مباراة رائعة ومثيرة.