رياضة | انطلاق باقة قنوات رياضية مصرية جديدة في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق باقة قنوات رياضية مصرية جديدة في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين باقة قنوات رياضية جديدة تحمل إسم On Time Sports والتي من المقرر أن تنطلق في بداية عام 2020، حيث تقرر دمج قناتي On Sport وTime Sports.

وجاء بيان الهيئة الوطنية للإعلام على النحو التالي :-

في إطار تفعيل الهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهي باقة أون تايم سبورتس ON Time Sports وتنطلق مع بداية عام 2020.

وبمقتضى هذا الإعلان سيتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة تايم سبورت Time Sports الفضائية والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2019. وتأتي تلك الخطوة من أجل تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

Advertisements

وفي نفس الجانب، صرح الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطورا لما تم بناؤه من قبل سواء في قنوات أون سبورت أو قناة تايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة بالإضافة إلى محتوى مميز. كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة مميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط.

وأشار تامر مرسي إلى أنه تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية من أجل ضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.

كما أشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها وأكد اعتزازه وفخره بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز بالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري وقد آن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

وشدد زين على استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.